Bekijk hier gameplaybeelden van Kaze and the Wild Masks

Er zijn maar liefst 20 minuten aan beelden online gezet.

In de eerste maand van 2021 maakte SOEDESCO de releasedatum van Kaze and the Wild Masks bekend. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet heel lang meer te wachten voordat ze op 26 maart met dit platformspel aan de slag kunnen gaan. Ondanks dat we nog een paar dagen moeten wachten, heeft het YouTube-kanaal NintendoEverything deze game alvast mogen spelen en wat gameplaybeelden online gezet. Mocht je deze willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel. De titel zal later deze week voor een bedrag van 29,99 over de digitale toonbank gaan, al zal er in mei ook een fysieke versie verschijnen.

Kaze and the Wild Masks is een platformspel die geïnspireerd is op games uit de jaren 90. Je speelt als het personage Kaze en gaat op reis naar de vervloekte Kristaleilanden om daar haar vriend Hogo te redden. Gebruik verschillende maskers om krachten van dieren zoals tijgers en adelaars te krijgen, versla vijanden en ontdek alle geheimen.

Ben jij van plan Kaze and the Wild Masks aan te schaffen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!