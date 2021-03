Switch-versie Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ook ontwikkeld door Vicarious Visions

Vicarious Visions mag de port nog ontwikkelen na overname door Blizzard

Vorig jaar keerde de Tony Hawk’s Pro Skater-serie terug naar de Playstation, Xbox en PC met Pro Skater 1+2. Destijds kwamen de eerste geruchten over een mogelijke port van deze titel voor de Switch. Vorige maand kwam uitgever Activision met het nieuws naar buiten dat we inderdaad een versie mogen verwachten op Nintendo’s hybride console.

De ontwikkelaar van dit nieuwe deel, Vicarious Visions, werd afgelopen januari door Blizzard overgenomen. Daardoor heerste er veel onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk zou zijn voor de Switch-port. Nu is bekend gemaakt dat Vicarious Visions nog steeds verantwoordelijk is over de nieuw uit te komen versies van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Switch-spelers kunnen medio 2021 de virtuele skatebanen onveilig maken.

Benieuwd naar deze titel? Bekijk hier alvast wat gameplaybeelden voor de Switch: