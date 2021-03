Quantum League krijgt nieuwe trailer

Bouw op zowel je toekomst als je verleden

Quantum League is een shooter gemaakt door NGD Studios en Nimble Giant Entertainment. Het is niet zomaar een shooter, het speelt zich namelijk af in een tijd paradox. Hierin moet je zowel met je verleden als met je toekomstige zelf samenwerken om je vijanden te slim af te zijn. Het spel bevat zowel 1 tegen 1 als 2 tegen 2 gevechten en bevat hiernaast nog een aantal verschillende speelbare karakters.

Bekijk de trailer voor Quantum League hieronder!

Quantum League is voor de Nintendo Switch aangekondigd, helaas is er nog geen releasedatum bekend over wanneer het spel ook daadwerkelijk uitkomt voor deze console. Het spel bevind zich momenteel in Early Access op het platform Steam.