Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition krijgt launch-trailer

Maak je op voor een krankzinnige strijd tussen bebladerde flora en breinloze fauna

Sinds afgelopen vrijdag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition en om de release te vieren is onderstaande launch-trailer vrijgegeven. Battle for Neighborville is een third-person multiplayershooter waarin de welkbekende planten en zombies uit de Popcap-franchise met elkaar de strijd aangaan.

In de game kun je aan de slag met één van de knotsgekke modi. Of je nu offline speelt, met drie vrienden samenwerkt of een 8v8-gevecht houdt, elke mode zal een intense strijd tussen de zombies en planten brengen die je naar alle uithoeken van Neighborville brengt.

De complete edition bevat alle basis content, maar ook alle later uitgebrachte content. Hierdoor heeft iedere speler toegang tot maar liefst 23 speelbare personages. Plants vs. Zombies: De strijd om Neighborville is het eerste spel wat gebruikt maakt van de Frostbite Engine op de Switch en is verkrijgbaar voor €39,99.