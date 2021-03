[Onderhoud] Nintendo’s onderhoudsschema voor aankomende week

Deze week wordt het ouderlijk toezicht aangepakt.

We zitten alweer in de derde week van maart en voor we het weten is het alweer april. Nintendo voert deze week weer onderhoud uit aan een functie waardoor deze mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is.

Deze week gaat Nintendo aan de slag met de functie voor ouderlijk toezicht. Dit onderhoud vindt plaats op 23 maart van 5:00 tot 8:00 in de ochtend. Tijdens deze uren is het dus mogelijk dat het ouderlijk toezicht niet beschikbaar is. Dat was alles voor deze week. Ook is er al wat bekend over de eerste week van april. Er zal onderhoud aan de eShop plaatsvinden op 6 april tussen 07:00 en 09:00 in de ochtend.