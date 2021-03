Mega Mall Story 2 en Wild Park Manager komen volgende week naar de Nintendo Switch

Een winkelcentrum of park onderhouden? De keuze is aan jou!

Kairosoft staat bekend om zijn lange reeks aan simulatie spellen, elk met een uniek thema. In dit spel moet je een heel winkelcentrum gaan onderhouden en uitbreiden. Naast dit heeft Kairosoft ook nog een andere titel klaarstaan, in deze titel krijg in plaats van een winkelcentrum een park voor je kiezen!

Mega Mall Story 2

In Mega Mall Story 2 krijg je nog meer kansen om je winkelcentrum uit te breiden, zowel in de hoogte als in de breedte. Verder zijn er nieuwe decoraties en een mogelijkheid om transportatie van je klanten te regelen! Hoe komen de mensen naar je winkelcentrum? Met een auto, trein, helikopter of…. een UFO! Winkels zijn niet het enige vermaak die je in je winkelcentrum kunt zetten, zo heb je ook nog zwembaden, bioscopen en meer!

Wild Park Manager

In dit spel krijg je de mogelijkheid om een nogal bijzonder park te beheren. In dit park kun je dierentuinen, eet gelegenheden, speeltuinen en veel meer bouwen. Let er wel op dat de benodigdheden van je klanten vervult worden, je doel is natuurlijk om zoveel mogelijk klanten te trekken!

Heb je geen plek meer in je park? Geen zorgen! Je kunt met een pikhouweel nieuw land vrijmaken en ondertussen nog waardevolle materialen vinden waarmee je aspecten van je park kunt bouwen en upgraden. Naast het managen van je park kun je je ook nog bezig houden met het groeien van bomen, dieren en meer. Het onderhouden van je park is dus niet het enige waar je op moet letten.

Beide titels zullen 14 euro per stuk gaan kosten, heb jij al eens een simulatie spel gespeeld van Kairosoft? Zou je het aan je medelezers aanraden? Laat het ons weten in de reacties!