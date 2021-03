Animal Crossing: New Horizons viert eerste verjaardag met speciale afbeelding

De eilandbewoners mogen een kaarsje uitblazen!

Animal Crossing: New Horizons mag een kaarsje uitblazen. Spelers konden vanaf 20 maart 2020 aan de slag op hun eigen eiland.

In Animal Crossing: New Horizons krijg je je eigen eiland toegewezen. Er is ontzettend veel te bouwen, te verzamelen, te vangen en te beleven. Gedurende het spel geef je langzaam vorm aan het eiland en komen er nieuwe bewoners bij.

Afgelopen week werd bekend dat New Horizons het snelstverkopende Nintendospel in Europa is aller tijden. Sinds de lancering is de game meer dan 7 miljoen keer verkocht. Europa kent zo’n 20 miljoen Switch-eigenaren, wat betekent dat ruim 1/3e van deze Switch-spelers Animal Crossing heeft aangeschaft.

Ter ere van de eerste verjaardag deelt Nintendo in een bericht een speciale tekening. Op de afbeelding is te zien hoe verschillende bekende gezichten uit de game naast een enorme taart staan te wachten tot ze deze mogen oppeuzelen. De taart is vormgegeven als een eiland uit het spel.

Bekijk de tekening hieronder: