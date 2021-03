Super Rare Games brengt fysieke release Brothers: A Tale of Two Sons naar de Switch

Met slechts 5 duizend exemplaren wordt de fysieke versie ook écht 'super rare'.

Super Rare Games brengt regelmatig spellen in fysieke vorm naar Nintendo’s hyrbride console, meestal met een beperkte oplage. Het bedrijf heeft nu aangekondigd wat hun volgende fysieke release voor de Nintendo Switch zal zijn, en dat is Brothers: A Tale of Two Sons. De fysieke versie is vanaf 25 maart te bestellen op superraregames.com. Wees er wel snel bij, in totaal komen er slechts 5 duizend exemplaren. Naast het spel zelf krijg je, zoals we gewend zijn van Super Rare Games, ook een aantal leuke extra’s waaronder artwork, trading cards en een sticker.

In Brothers: A Tale of Two Sons begeleid je twee broers op hun sprookjesachtige reis. Je lost puzzels op, ontdekt schitterende locaties en gaat de strijd aan met meedogenloze eindbazen. Ook bevat de Switch-versie bonuscontent. Je krijgt namelijk een kijkje achter de schermen met het commentaar van de regisseur en daarbij ook een galerij met daarin concept-art van het spel.