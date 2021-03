PowerA komt met een Animal Crossing: Nook Inc. controller

Een controller recht uit Tom Nooks winkel!

PowerA heeft al veel verschillende controllers gemaakt met verschillende designs. Deze gingen van normale designs met wat standaard patronen tot controllers met een Zelda thema. Nu komt het bedrijf met een nieuwe controller. Deze heeft een Animal Crossing thema en is geïnspireerd op de looks van Nook Inc. De nieuwe Nook Inc. controller is vanaf 1 april beschikbaar.

Het is een draadloze controller en door de 900mAh batterij kun je tot wel 30 uur gamen. Ook komt deze nieuwe controller met een USB-C oplader die 3 meter lang gaat zijn. Het groen met witte design geeft het een uitstraling dat het rechtstreeks uit Tom Nooks shop komt.

Bekijk hieronder een aantal foto’s van de controller!