Say No! More krijgt releasedatum

Zeg nee tegen je gemene collega's!

Say No! More was eerder al aangekondigd voor de Nintendo Switch, maar werd helaas vertraagd. Nu is er een uiteindelijke releasedatum bekend gemaakt. Zeg heel veel ‘nee’ vanaf 9 april.

In dit spel leef je in een wereld waar iedereen altijd maar ja moet zeggen. Creëer jouw karakter en ga dit beleid omver gooien. Je bent een stagiair met een missie om tegen iedereen keihard nee te zeggen. Het doel is om je mede collega’s zoveel mogelijk in de war te brengen. Je kan acties uitvoeren waarbij ze je vertrouwen, waarna je gewoon heel hard nee roept. Er zijn onderliggende issues als je werkomgeving en sociale standaarden, maar het spel stopt die in een grappig jasje.

Benieuwd naar Say No! More? Bekijk hieronder een nieuwe trailer!