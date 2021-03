[Review] Gnosia

Een unieke en bijzondere murder mystery.

Gnosia verscheen in 2019 voor het eerst in Japan, maar heeft nu eindelijk de oversteek gemaakt naar het Westen. Het spel lijkt een beetje op het welbekende Weerwolven van Wakkerdam. Echter, Gnosia voegt nog wat extraatjes toe zoals timeloops en rpg-elementen. Nu ben ik zelf altijd wel van de murder mystery-games zoals Ace Attorney, Danganronpa en Zero Escape. De perfecte gelegenheid om Gnosia uit te testen. Is dit een van de betere murder mysteries? Je leest het hier in deze review.

Trust Nobody

In Gnosia speel je als een van de personages aan boord van een ruimteschip. Sommige leden zijn geen mensen meer, maar zijn overgenomen door de Gnos. Hun missie is om alle mensen te vermoorden en dat doen ze door elke nacht een smakelijk hapje te kiezen. De mensen daarentegen moeten proberen de Gnosia, de leden die zijn overgenomen door de Gnos, in zogeheten cold sleep te krijgen. Dit doen ze door middel van een stemronde, maar wie kan je vertrouwen?

Niet goed? Probeer het opnieuw

In Gnosia speel je hetzelfde spel opnieuw en opnieuw. Nadat je hebt gewonnen of verloren begint er een nieuwe loop met bekende en soms nieuwe mensen. In je eerste loop ontmoet je gelijk Setsu, die gelijk de situatie beschrijft. Naast jezelf is alleen Setsu ervan op de hoogte dat jullie steeds het spel opnieuw spelen. In de eerste twintig loops word je meegenomen in de wereld van Gnosia en leer je steeds meer. Zo kom je er bijvoorbeeld langzaam achter welke rollen er allemaal zijn. Je hebt natuurlijk de mensen zonder speciale krachten; zij kunnen niet veel. Je hebt de Gnosia; zij kunnen liegen en bedriegen en zullen steeds iemand moeten vermoorden. Ook bestaat de engineer; met deze rol kan je elke nacht iemand ‘checken’ om te kijken of diegene een Gnosia of mens is.

Er bestaan ook andere rollen dan de eerder beschreven rollen. Je hebt de doctor en die kan elke dag checken of degene in cold sleep een Gnosia was of niet. Ook bestaat de AC-follower, een soort nep-Gnosia. Met deze rol zul je liegen en de Gnosia helpen, maar je weet niet wie het zijn. Daarnaast zijn er nog een paar andere rollen die je zelf kan ontdekken! Het is alleen niet zo simpel als dat het lijkt. Er is namelijk maar één persoon die de rol kan overnemen, maar Gnosia en de AC-follower zijn bereid te liegen. Het wordt dan een keuze maken, allebei in cold sleep plaatsen voor zekerheid ten koste van informatie of toch maar laten leven?

Kies je kant

Uiteindelijk zal je zelf kunnen kiezen hoeveel mensen je mee wil laten spelen (het maximum is vijftien). Je kan ook het aantal Gnosia kiezen evenals welke rollen er mee doen. Tenslotte kan je zelf bepalen welke rol je neemt, waaronder de Gnosia. Nadat je een keuze hebt gemaakt kun je gelijk beginnen aan de nieuwe loop. Eenmaal na de stemrondes kun je een personage opzoeken. Soms heb je slechts een korte dialoog bestaande uit hooguit een paar zinnen, maar je hebt af en toe ook langere gesprekken (op de kaart aangegeven met een !). Hier kan je met de juiste keuzes nieuwe vaardigheden leren en hier komt het RPG-systeem om de hoek kijken.

Je hebt namelijk zes verschillende eigenschappen waar je punten op kan zetten. Charisma zorgt ervoor dat je woorden krachtiger zijn. Met intuition kan je snel door mensen hun leugens zien en logic zorgt ervoor dat je mensen makkelijker kan overtuigen dat je gelijk hebt. Charm zorgt ervoor dat er minder snel op je gestemd wordt en performance maakt je een betere leugenaar en zorgt ervoor dat je je punten goed kan overbrengen. Als laatste heb je nog stealth en hiermee kunnen anderen minder goed doorhebben als je lekker slecht bent én zorgt ervoor dat Gnosia je minder snel vermoorden in de nacht, want ja ook jij bent kwetsbaar. Je kan nieuwe vaardigheden leren door genoeg punten te hebben op een van deze aspecten. Zo kan je bijvoorbeeld als je logic op 20 punten hebt duidelijk zeggen wie de waarheid spreekt en wie de vijand is.

Audiovisueel

De game heeft een simpele, maar toch prettige artstyle. Op zowel de televisie als handheld oogt het spel mooi. De muziek vind ik persoonlijk wat aan de mindere kant, maar dat mag zeker het sterke verhaal niet onderdrukken. Ook de writing is leuk gedaan, maar bij de stemrondes zelf merk ik dat de dialoog wel herhalend is.

Conclusie

Playism heeft er goed aan gedaan om Gnosia ook naar het Westen te brengen. De game is erg uniek en brengt het Weerwolven van Wakkerdam tot leven in een game en voegt er extraatjes aan toe. Het is een van de betere murder mysteries die ik heb gespeeld en dat komt met name door de keuzes die je kan maken. Welke rollen wil je wel in je spel en welke niet, hoeveel mensen en hoeveel Gnosia, het is jouw keuze. Het is dus een volmondige ja voor Gnosia.

Eindcijfer: 8,5