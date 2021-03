[Release Radar] Uitgelichte releases week 12

Welke games ga jij komende week aanschaffen?

Het is weer tijd voor een nieuwe Release Radar, waarin ik elke week een aantal spellen uitlicht die komende week uit zullen komen. Deze week was het erg moeilijk kiezen, omdat er héél veel spellen voor de Nintendo Switch zullen uitkomen. Kijk dus ook zeker in de eShop bij ‘Binnenkort Verkrijgbaar’ voor meer super toffe titels. Hier onder lees je alvast een rijtje met de spellen die er voor mij het meeste uit sprongen.

Welk spel ga jij aanschaffen? Laat het weten in een reactie!

Overcooked! All You Can Eat

Verschijnt op: 23 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Overcooked is terug! En deze keer kan je voor het eerst online samen met anderen de keuken onveilig maken. Na Overcooked 1 en 2 kan je in dit All You Can Eat spel genieten van honderden nieuwe levels, ontmoet nieuwe chefs en speel in jouw favoriete speelmodus. Kies uit campagne, survival of ga eerst nog even goed oefenen voordat je in het diepe duikt. De eerdere delen hebben al laten zien dat Overcooked enorm veel multiplayer plezier met zich meebrengt en dus zou dit zomaar weer een leuk feestje kunnen woren. Met wie ga jij spelen in gezellige Overcooked-chaos?

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Verschijnt op: 26 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

We kunnen geen genoeg krijgen van boerderij spelletjes, toch? Ook komende week staat er weer een nieuwe voor je klaar, begin je avontuur en vertrek naar Olive Town, een gemeenschap opgericht door je grootvader en zijn vrienden. Jij neemt zijn boerderij over en het is dus ook jouw taak om de gemeenschap weer wat nieuw leven in te blazen! Verbouw de grond bij jouw boerderij, houd de boerderij netjes en verzorg de omgeving en dieren goed. Maar zorg ook dat je regelmatig naar de stad gaat om ondernemers te steunen, de burgemeester te helpen en om met iedereen te praten zodat ze je allemaal goed leert kennen. Ben jij al klaar om naar Olive Town te vertrekken?

Monster Hunter Rise

Verschijnt op: 26 maart 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het is weer tijd om op monsters te jagen, ga mee op dit spannende avontuur! Monster Hunter Rise is een open wereld spel, waardoor je een heleboel grote gebieden kan ontdekken, op zoek naar monsters. Waan je in het oude Japan, upgrade jouw wapens en uitrusting om het steeds beter op te kunnen nemen tegen de monsters en geniet van deze uitgebreide actie-RPG. Jouw doel in dit verhaal? Het dorpje Karuma veilig houden tegen de grote aanloop van enge monsters. Speel alleen of met een groepje (online of offline) en houd je bezig met alle missies die je tegenkomt.