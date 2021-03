Hatsune Miku Logic Paint S krijgt surpriserelease

Nonogrammen oplossen met virtuele popsters.

Een paar dagen terug verscheen Hatsune Miku Logic Paint S opeens op de Nintendo Switch in Japan. Maar vanaf nu is het spel ook wereldwijd te verkrijgen. In het spel zal je allerlei nonogrampuzzeltjes moeten oplossen. Zo heb je bijvoorbeeld makkelijke 5×5 puzzels, maar het spel biedt nu ook lastige 20×20 puzzels. Door missies te behalen zal je ook nog eens nieuwe liedjes vrijspelen van de popster. Daarnaast is ook de Piapro cast, waaronder Hatsune Miku, Kagamine Rin en MEIKO, aanwezig in het spel. Bekijk de trailer hieronder.