Gamescom onthult plannen voor dit jaar

Ondanks de huidige situatie wil de organisatie achter Gamescom het evenement deels ook als fysiek evenement laten doorgaan.

Afgelopen jaar kon Gamescom alleen digitaal plaatsvinden in verband met de coronacrisis. Tot nu toe was het nog onduidelijk wat de plannen van de organisatie achter Gamescom voor dit jaar zijn, maar inmiddels is hierover meer bekend. Zo wil de organisatie het evenement dit jaar ook deels fysiek plaats laten vinden, maar wel met de nodige aanpassingen en maatregelen om als veilig te laten verlopen. Ook zal Gamescom net als vorig jaar online aanwezig zijn. Voor de fysieke versie zijn inmiddels al wat plannen duidelijk.

Zo zullen allereerste hygiëneregels worden afgestemd met de Duitse autoriteiten om een zo veilig mogelijke ervaring te kunnen bieden. Ook zal het aantal bezoekers wat naar binnen mag aanzienlijk lager liggen en is het idee dat alleen grote fans bij bepaalde spellen komen kijken. Ook is het de bedoeling dat de pers en ontwikkelaars weer worden samengebracht, zodat de nieuwste games gespeeld en getoond kunnen worden. De planning is om de beurs te laten plaatsvinden van 25 tot 29 augustus. Ongetwijfeld zal er binnenkort meer informatie naar buiten komen.

