Cozy Grove krijgt releasedatum

Er is een releasedatum bekend van deze life-simulator.

Cozy Grove werd in december vorig jaar aangekondigd voor de Switch. Nu hebben The Quantum Astrophysicists Guild en Spry Fox aangekondigd dat deze levenssimulator op 8 april beschikbaar is in de Nintendo eShop.

Cozy Grove gaat over het dagelijkse leven op een eiland. Er is wel een dingetje, het eiland heeft een geestenplaag. Als geestenscout is het jouw taak om ze te helpen in het hiernamaals. Bouw je eigen kamp en decoreer het met allerlei items die je kan vinden. Er zijn vele quests die te maken hebben met de geesten en jouw relatie met ze. Bouw, decoreer en knutsel, zo maak je je eiland helemaal eigen. Ook kun je vissen als rustgevende bezigheid.

Benieuwd naar Cozy Grove? Bekijk hieronder een trailer!