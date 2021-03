Balan Wonderworld krijgt nieuwe trailer

In deze nieuwe trailer staat het spelen met vrienden centraal.

Over een weekje kunnen we aan de slag met Balan Wonderworld. Deze game zal op 26 maart verschijnen voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series consoles, Xbox One consoles en Steam. Gister tijdens de Square Enix Presents presentatie is een nieuwe trailer verschenen voor deze game. In deze trailer staat het spelen met een vriend centraal. Benieuwd naar de trailer? Je kunt hem hieronder bekijken.

Balan Wonderworld is een actie platformspel met als thema het “Balan theater”. De game bevat 12 betoverende levels, elk met hun eigen hoofdpersonage. Deze personages hebben zo hun eigenaardigheden, die je al spelende leert kennen. Tevens zijn er meer dan 80 kostuums te verkrijgen, welke allemaal andere vaardigheden hebben. Ga jij mee op dit bijzondere avontuur?