Among Us update verschijnt 31 maart, inclusief nieuwe Airship map

De Henry Stickmin-map verschijnt 31 maart samen met een paar andere handigheidjes!

Het populaire Among Us krijgt eind deze maand een gloednieuwe update. Innersloth, de ontwikkelaars van het spel, heeft dat bekendgemaakt. In de Devlog laten ze weten dat de Airship map niet het enige is waar spelers naar uit kunnen kijken. Zo komen er nieuwe, gratis hoedjes om je poppetje mee te customizen, nieuwe taken, ladders en een accountsysteem voor moderatie. Fans van de flashgame Henry Stickman worden met de nieuwe map in de watten gelegd. De nieuwe locatie is namelijk de Toppat Clan Airship en zal de grootste map tot nu toe worden. Het heeft ook een compleet nieuw spawn-systeem: je kan zelf kiezen waar je zal beginnen. Bekijk de trailer hieronder wat je kan verwachten van de Toppat Clan Airship.