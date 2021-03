Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD krijgt nieuwe trailer

Krome Studios toont ons een nieuwe video

Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD ken je wellicht nog wel van de Nintendo Gamecube en later dit jaar komt de game ook naar de Nintendo Switch. Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD is verbeterde versie met onder andere sterk verbeterde graphics. Krome Studios heeft een nieuwe trailer van de game vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken.

In deze platformer zul je je vooral bezig houden met het volbrengen van uiteenlopende missies voor Bush Rescue, een organisatie waar Ty voor werkt. Deze missies vind je verspreid over de enorme spelwereld en met een terreinwagen kun je naar de missies toerijden.

Benieuwd geworden naar de game? Bekijk dan de trailer hieronder.