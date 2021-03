Rustler aangekondigd voor Nintendo Switch

GTA in een middeleeuwse setting!

Modus Games en Jutsu Games hebben aangekondigd dat hun open world titel Rustler naar de Switch komt. Wanneer deze game precies voor de Nintendo Switch verschijnt is nog niet bekend. Wel gaan er zowel fysieke als digitale versies verkocht worden.

Rustlers is een open world spel waar je bedolven wordt in actie. Het heeft inspiratie opgedaan van de Grand Theft Auto games en dit gecombineerd met een ontzettend foute middeleeuwse setting. Er is een verhaal met opdrachten waar je je aan kan houden. Ook kun je dat allemaal negeren en chaos creëren in de steden en dorpen. Ga op heksenjacht en ontmoet een hoop verschillende ridders. Zelf zie je eruit als een kalende gangster zoals we die nu kennen, dus de ontmoetingen met de ridders zijn nogal een contrast.

Benieuwd naar Rustler? Bekijk hieronder een trailer!