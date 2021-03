Gameplay beelden What Comes After

Een hartverwarmend verhaal over leven en dood.

Side scrolling adventure game What Comes after komt begin april naar de Switch. Voor iedereen die zich afvraagt waar deze game over gaat heeft youtube kanaal Nintendo Hall alvast wat gameplay beelden online gezet. Deze laten de eerste 35 minuten van de game zien. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

In What Comes After volg je een hartverwarmend verhaal welke vol zit met liefde en komedie. Je maakt samen Vivi het avontuur mee die haar mee zal nemen naar de plek waar mensen naartoe gaan als ze dood zijn. Tijdens deze treinrit praat je met allemaal zielen van mensen, dieren en planten en praat je met hun over liefde, spijt, het leven en de dood.