[DN Roundtable] Op welk Nintendo-spel ziet de redactie graag een vervolg?

De DN-crew ging weer voor jullie om de tafel zitten om hun meningen op kritische en diepgaande vragen en stellingen te geven!

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen. Zo spraken we vorige keer over de Pokémon aankondigingen!

In de vijfde DN Roundtable spreekt de redactie zich uit over de prangende vraag: op welk Nintendo-spel zou jij graag een vervolg zien komen?

Mitchel

Eigenlijk word ik met het antwoord van deze vraag al op mijn wenken bediend. Ik ben razend enthousiast geworden na de aankondiging van New Pokémon Snap. Pokémon Snap is zo’n uniek spel en ademt Nintendo. Een fotografiespel met Pokémon in hun wilde habitat, hoe geweldig! Ik wist eigenlijk niet dat ik behoefte had aan een vervolg totdat deze werd aangekondigd. Nog iets meer dan een maandje wachten, en dan kunnen we allemaal onze favoriete zakmonsters op de gevoelige plaat vastleggen.

Ik ga nog even door en zou ook dolgraag een nieuw deel willen zien in de Star Fox serie. Het is nu alweer 5 jaar terug dat Star Fox Zero op de Wii U verscheen, maar dat is een deel waar we eigenlijk niet meer over praten door de aparte besturing. Als we de SNES Classic Mini meerekenen met de allereerste officiële release van Star Fox 2, dan staan we alsnog 4 jaar droog. Als Nintendo hiermee bezig is hoop ik dat het kwalitatief vergelijkbaar zal zijn met Lylat Wars en dat ze het verhaal van Star Fox doorzetten in plaats van een reboot.

Ook met de Metroid-serie mag ik niet klagen. Metroid Prime 4 is lang en breed aangekondigd, al is het nog steeds wachten op de eerste beelden. Ik heb de Metroid Prime trilogie helemaal platgespeeld en ben benieuwd wat er gebeurd met Samus tussen Metroid Prime 3: Corruption (Wii) en Metroid II: Return of Samus (GB) (of Samus Returns (3DS)). Ik hoop op een afsluiting van de Prime serie die naadloos aansluit op het begin van Samus Returns, welke weer doorloopt in Super Metroid. Ik smul van die gelinkte verhaallijnen!

Maar afsluitend wat ik stiekem nog veel liever zou willen zien dan alles wat ik hiervoor heb opgenoemd is een vervolg op de fantastische Golden Sun-serie. Ik ben me echt als jonge tiener verloren in het epische verhaal van de eerste twee delen. Dark Dawn op de Nintendo DS wist me iets minder te bekoren. Nintendo en Camelot zouden deze franchise nieuw leven in kunnen blazen met eerst een remastered uitgave van de eerste drie delen, om daarna met een spectaculair gloednieuw en uitgebreid vervolg te komen. Dat is toch niet teveel gevraagd?

Menno

Wat mij betreft is er maar één juist antwoord op deze vraag en dat is een nieuwe Rhythm Heaven. Op de Nintendo DS Lite maakte ik voor het eerst kennis met de serie en sindsdien ben ik echt verliefd geworden op deze spellen. De muziek is gewoon super geweldig, er zit een leuke uitdaging in en de verschillende stijlen in elk level spreken me erg aan. Tot nu toe lijken alle titels erg op elkaar, wat overigens niet erg is, maar het lijkt me leuk als ze iets nieuws kunnen toevoegen mocht Rhythm Heaven ooit naar Nintendo’s hybride console komen. In plaats van alleen de knoppen te gebruiken is het denk ik ook leuk als ze iets met de bewegingsbesturing gaan doen. Een droom van mij is dus dat er ooit nog een nieuwe Rhythm Heaven naar de Nintendo Switch gaat komen. Tot die tijd zal ik nogmaals proberen om remix 10 te behalen in Rhythm Heaven Fever aangezien het me na al die jaren nog steeds niet is gelukt.

Randy

Net als ongetwijfeld veel andere Nintendo-fans zou ik maar al te graag aan de slag gaan met een nieuwe Star Fox, Metroid en zelfs een nieuwe Pikmin-titel. Maar de meeste daarvan zullen ook wel gaan komen. Het zijn stuk voor stuk series die Nintendo tot nu toe niet los heeft kunnen laten, en gelukkig maar ook! Twee series waar ik echter heel graag een vervolg op zou willen zien, maar waarvan het maar de vraag is of dat gaat gebeuren zijn toch wel Kid Icarus en Donkey Konga. De laatstgenoemde is gewoon perfect om soms even te spelen en vrolijk op de muziek mee te drummen. Na de Gamecube-titels is het stil geworden rondom de serie, eeuwig zonde. Zeker omdat je de bongo-controllers nu ook zou kunnen vervangen met de Joy-Con. Ook van Kid Icarus zou ik enorm graag een nieuw deel zien, eentje die de eerste twee delen op een moderne manier terugbrengt. De serie heeft alle potentie om een geweldige actie-platformer te worden, maar Nintendo lijkt er helaas maar weinig mee te gaan doen. Ohja, en natuurlijk een nieuwe Wario Ware-titel! Hoe leuk zou het zijn om met de bewegingsbesturing op de Nintendo Switch die knotsgekke microgames te gaan spelen?!

Jorden

Er is maar één spel wat voor mij zo nostalgisch is dat ik echt hoop op een vervolg (oke een HD-remake zou ook wel leuk zijn, maar toch minder) en dat is Donkey Kong 64. Dit DK-spel kwam jaren geleden uit op de Nintendo 64 en was de eerste keer dat we een Donkey Kong-spel in 3D konden spelen. Niet iedereen vond het een geweldige game, maar de diverse werelden, de slechte humor en de klassieke collectathon van Rare gaven mij een geweldige tijd. De personages waren divers met elk hun eigen gekkigheden, frustraties en fijne punten (ik speelde vooral Tiny want daarmee kon je vliegen). Daarnaast bevatte het spel verschillende muzikale juwelen (en de DK Rap). Ik zou het dan ook totaal niet erg vinden om nog zo een spel van Donkey Kong te krijgen. Misschien dat ik zelfs mijn moeder, met wie ik erg vaak DK64 heb gespeeld, het kan laten spelen.

Rare is helaas nu van Microsoft, maar als ik een studio hiermee zou vertrouwen is het Ubisoft Milan. Davide Soliani heeft al ervaring met Nintendo IP’s en hiermee dan ook vertrouwen gewonnen. Zijn vriendschap met Grant Kirkhope geeft dan ook hoop op dat, mocht die ooit een nieuw deel gaan maken, de soundtrack als vannouds is.

Joey

Aangezien ik de kwaliteit van Sonic-games de afgelopen jaren echt bizar slecht vind, moest ik meteen aan de Sonic Adventure-serie denken toen ik de titel van deze roundtable zag. Sonic Adventure 1 & 2 zijn voor mij de beste Sonic videogames die ooit uitgebracht zijn. Het feit dat alle karakters andere soort missies kregen, het hele chao garden systeem en het level design was gewoon ontzettend leuk. Daarnaast waren er ook bijna geen glitches te bekennen en was er een grote portie aan content waar de speler doorheen kon spelen. Deze content werd nogmaals uitgebreid voor de mensen die interesse hadden in de Chao Garden, waarin je allemaal wezentjes genaamd Chao kon verzorgen.

Ik zou heel graag een Sonic Adventure 3 zien welke al deze concepten in een modern jasje stopt, inclusief de Chao garden. Naar mijn mening liggen er nog veel mogelijkheden voor SEGA om na al deze jaren van slechte Sonic-games, terug te gaan naar wat wel werd gezien als een goede Sonic-game.

Er zou al iets van een nieuwe Sonic-game aangekondigd moeten worden, maar de aankondiging hiervan is verlaat door de Corona pandemie. Wie weet is dit wel het derde deel van de Sonic-reeks waar ik al zo lang op wacht?

Robin

Een paar weken terug pakte ik mijn oude DS Lite en begon ik Super Princess Peach weer te spelen. Ik vroeg me direct af waarom dit spel geen vervolg heeft gekregen. De artstyle is mooi, de levels zijn leuk en het heeft een unieke besturing. Hopelijk maakt Nintendo ooit een vervolg, maar wel met meer uitdaging dan destijds het origineel. Sommige puzzelstukjes of verborgen Toads liggen gewoon op de route; je kan ze in feite niet missen. Hopelijk keert Peach terug in de hoofdrol, maar een ander Mario-personage zoals Wario of Waluigi zou ik ook graag in een platformer willen zien.

Een ander spel waar ik een vervolg op zou willen zien is Kirby and the Amazing Mirror. Ik hou heel erg van metroidvania games en hoewel deze dat niet helemaal is, is het wel verreweg mijn favoriete Kirby-game (Planet Robobot, een Kirby-platformer, komt wel in de buurt). Misschien is het de nostalgie of de schattige artstyle, maar ik denk dat het echt een van mijn favoriete spellen is. Je kan goed de hele wereld verkennen en elke route brengt wel een nieuw avontuur. Soms sta je opeens recht tegenover een baas, de andere keer vind je een schatkist met een kleurenspray. Zelfs nu kan ik me nog uren vermaken met de roze kauwgombal die allerlei scherven van de spiegel moet verzamelen. Hopelijk keert Kirby nog een keer terug in de stijl van Kirby and the Amazing Mirror.