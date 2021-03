Super Bomberman R Online komt naar de Switch

Konami's online multiplayer game zal niet langer Google Stadia-exclusief zijn

Konami heeft bekendgemaakt dat Super Bomberman R Online naar verschillende platformen zal komen, waaronder de Nintendo Switch. Tot nu toe was de game exclusief verkrijgbaar voor Google Stadia, maar hier zal dus verandering in komen. Deze Bomberman-titel zal gratis te downloaden én te spelen zijn. Daarnaast is het mogelijk om voor rond de 10 euro een Premium Pack te kopen.

Super Bomberman R Online is een battle royale-game welke je met maximaal 64 spelers tegelijk kunt spelen. Alle spelers worden dan verdeeld over 16 stages. Hoe langer je in leven weet te blijven, hoe verder je komt om uiteindelijk in de eindstrijd te belanden en de laatste bommenwerper te worden. Super Bomberman R Online biedt daarnaast veel customize-mogelijkheden met verschillende kostuums, accessoires en voor ook bomskins welke invloed hebben op de exlposie.

Super Bomberman R Online komt dit jaar naar de Nintendo Switch maar een definitieve releasedatum is vooralsnog niet bekend.

