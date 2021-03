[Review] In rays of the Light

Een verhaal over onze plaats in de wereld, leven en dood.

In Rays of the Light is een verhaal vertellende game van Sergey Noskov. Het zou best kunnen dat één van deze twee namen je bekend voorkomt: Sergey Noskov heeft eerder 7th sector op de Switch uitgebracht, een cyberpunk-titel waarbij je puzzels oplost terwijl de achtergrond het verhaal van die wereld verteld. En ook In Rays of the Light is niet een compleet nieuwe game. Oorspronkelijk komt de game al uit 2012, waar het onder de naam “The Light” op Steam verscheen. Een remake van de game verscheen daarnaast afgelopen zomer op Steam, en de game wordt nu opnieuw uitgebracht voor de nieuwe generatie consoles onder de naam “In Rays of the Light”.

Switch screenshot

Wat is er gebeurd?

Het verhaal van In Rays of the Light gaat over een verlaten wereld. De game begint wanneer je opkijkt van een tv-scherm, dat ruis laat zien. Wie je bent en hoe je daar gekomen bent wordt achterwegen gelaten, maar je komt er al snel achter dat er iets niet helemaal klopt. De ruimte waarin je je bevind is verlaten, en aan de staat ervan te zien ook al een tijdje. Zonlicht stroomt door de gebroken ramen naar binnen en alhoewel het op een vreemde manier best vredig is, ga je al snel op zoek naar wat hier gebeurd is. Je vindt wat tekst op de muur dat het beste met je voor lijkt te hebben en op een cryptische manier je hints probeert te geven over wat er hier gebeurd is, en wat je kan doen om het uit te zoeken. Je vind al snel een zaklamp en een koevoet, en gewapend hiermee verken je het vervallen gebouw en de omgeving hieromheen.

4K screenshot

Atmosferische walking simulator

Als je tijdens het lezen hierboven denkt dat je misschien met een crafting-survival game te maken hebt moet ik je teleurstellen, In Rays of The Light is een zogeheten “walking simulator.” De focus ligt op het verhaal en de beleving die je van de game krijgt. Atmosfeer is een groot onderdeel van dit soort games, en gelukkig zit dat goed. De muziek is hier een groot onderdeel van, van de treurige piano tonen die je begeleiden terwijl je het gebouw verkent, tot de absentie van alle muziek, waardoor je achterblijft met de rustgevende geluiden van de natuur en je eigen galmende voetstappen. De game beschrijft zichzelf als een meditatief verhaal, en op sommige momenten is dit inderdaad het geval. De rest van de gameplay bestaat vooral uit het zoeken van voorwerpen die je ergens anders dan weer kunt gebruiken, en het oplossen van kleine puzzels. Deze puzzels kunnen nog verdraaid lastig zijn. Zoals ik al zei zijn de begeleidende berichten die je tegenkomt behoorlijk cryptisch, en de puzzels gaan daar soms mee aan de haal. Over het algemeen is het echter een rustige game waarbij de beleving van het verhaal het belangrijkst is.

4K screenshot

Vechten met de controller

Het probleem is alleen dat de game niet goed tot zijn recht komt op de Switch. De game zou een grafische update moeten hebben gekregen ten opzichte van het origineel, maar ik weet niet zeker of de Switch-versie die memo ook heeft gehad. Zo zijn schaduwen wel erg pixelated en hadden veel textures in de game ook wel wat meer pixels kunnen gebruiken. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, ware het niet dat dit ook de gameplay aantast. Zo zijn de teksten die je tegenkomt af en toe bijna niet te lezen, door een combinatie van het gebruikte lettertype en de resolutie. En ook het vinden van kleine items ging me lastig af omdat ze bijna leken te verdwijnen tegen de achtergrond. Maar het ergste waren de controls. Ik speelde game in docked mode met een Pro controller, maar het voelde alsof ik moest worstelen om dingen gedaan te krijgen. In games zoals deze zal je veel moeten lopen, maar naast het feit dat dit niet al te snel ging, had ik het idee dat de game niet altijd registreerde welke kant ik probeerde op te lopen. Zo ging mijn personage langzamer lopen als ik niet recht vooruit liep. En ook het besturen van de camera voelde niet soepel aan, zelfs na de gevoeligheid ervan te hebben veranderd.

4K screenshot

Wat doe je hier eigenlijk?

Het verhaal is daarnaast enigszins vreemd te noemen. Ik zal niets verklappen, maar iedereen die de trailer van deze game heeft gezien weet globaal al wat er gebeurd is. Het is dan ook vreemd dat de game het als een soort mysterie presenteert, terwijl het tegelijkertijd al heel snel heel duidelijk is. Halverwege vroeg ik me dan ook af wat nou eigenlijk het doel was van In Rays of the Light. Ik wist ongeveer wat er gebeurd was, dus de kleine cut-scenes die probeerde op te bouwen naar het grote “evenement” deden me niet zoveel. De teksten die je daarnaast vind volgen niet een bepaald persoon, en wie “jij” moest voorstellen in het verhaal werd me ook niet echt duidelijk. Het enige interessante is misschien de boodschap die de game probeert mee te geven, maar erg interessant of filosofisch was deze helaas niet. Het probleem hiermee (en het grafische aspect) is dat het er voor zorgt dat je er nooit goed “in” komt. Dit soort games horen je mee te slepen in hun wereld en het verhaal. De atmosfeer en muziek doen hierbij erg hun best, maar de grafische problemen en controls verpesten dit.

Steam “The Light Remake” screenshot

Conclusie

Eigenlijk vraag ik me vooral af wat deze game op de Switch doet. Op het internet zijn beelden genoeg te vinden van de originele game en de Steam-versie die deze zomer uitkwam, en het ziet er beide goed uit. Gameplay beelden daarvan laten niet de grafische oneffenheden zien die de Switch-versie heeft en ook het rondlopen gaat een stuk soepeler. Aangezien de atmosfeer en muziek van de game wel heel goed is ga ik er stiekem vanuit dat de gehele ervaring van de game daar veel beter tot zijn recht komt. Eigenlijk voelt het een beetje alsof je een film op je telefoon probeert te kijken. Het kan zeker, maar de kleine details en nuances die een groot scherm bieden gaan verloren. En dat is jammer, want voor een verhalen game is het zeker geen slechte. Dus als je fan bent van de wat meer artistische games met een hevige nadruk op het verhaal, dan raad ik zeker aan om hem uit te proberen. Ik zou het alleen niet op de Switch doen.

Cijfer: 5,2