Bekijk hier gameplaybeelden van Beach Buggy Racing 2: Island Adventure

Er zijn ruim 20 minuten aan beelden online gezet.

In 2017 verscheen Beach Buggy Racing op Nintendo’s hybride console en nu, ruim drie en een half jaar later, staat het vervolg van deze game op ons te wachten. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf vandaag aan de slag met Beach Buggy Racing 2: Island Adventure. In dit racespel verken je een mysterieus eiland in jouw eigen voertuig. Dit nieuwe deel bevat maar liefst 23 nieuwe circuits, 40 wagens, 14 personages en 44 power-ups en bovendien kun je met de Switch-versie drie andere spelers uitnodigen om lokaal mee te racen. Het YouTube-kanaal Handheld Players heeft deze titel alvast gespeeld en wat gameplaybeelden online gezet. Mocht je deze willen zien, bekijk dan onderstaande video.