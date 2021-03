Ontvang gouden punten bij afsluiten van Nintendo Switch Online lidmaatschap

Krijg 10% van de jaarprijs terug in de vorm van gouden punten.

Heb jij wel een Nintendo Switch maar nog geen Nintendo Switch Online lidmaatschap waarmee je onder andere online kunt gamen? Dan heeft Nintendo nu een leuke actie. Wie nu een Nintendo Switch Online lidmaatschap voor een jaar afsluit, krijgt 10% van de kosten terug in de vorm van gouden punten. Deze actie is van toepassing op zowel een individueel- als een familie abonnement. Heb je al een abonnement? Ook dan is de actie van toepassing.

Afhankelijk van welk abonnement je afsluit, zul je € 2 of € 3,50 aan gouden punten krijgen. Deze punten kunnen handig zijn omdat je ze in de eShop kunt inwisselen voor korting bij aanschaf van spellen. Je verdient gouden punten wanneer je je lidmaatschap direct in de Nintendo eShop of op deze website koopt, het lidmaatschap automatisch verlengt of een downloadcode inwisselt. De actie loopt tot 10 mei dit jaar. Meer informatie kun je hier vinden.