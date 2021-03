Naast Sanrio uitbreiding nog meer content in gratis maart update in Animal Crossing: New Horizons

Cake, Sanrio, nog meer designs opslaan en meer!

Animal Crossing: New Horizons is al een jaartje uit en heeft ondertussen enorm veel gratis extra content gekregen. Zo werden we verwend met allemaal verschillende evenementen, extra meubels en zelfs extra functies! Ook deze keer staat Nintendo weer klaar om ons eens enorm te verwennen met de update die het eerste jubileum van het spel zal vieren. Ben je benieuwd welke nieuwe dingen er allemaal in deze update zetten? Lees dan snel verder!

The cake is a lie!

Iedereen zal een lekkere fruitcake ontvangen na het downloaden van de nieuwste update van Animal Crossing: New Horizons. Deze cake staat symbool voor het eerst jubileum van het spel en heeft een enorm schattig uiterlijk.

Sanrio doet mee aan het feestje

De Sanrio Amiibo kaarten zijn al een tijdje in de omloop, maar gaven de speler niet heel veel als ze gescand werden. De speler kreeg namelijk alleen een Sanrio poster die de speler dan vervolgens op de muur in zijn kamer kon hangen. Gelukkig voegt deze update een daadwerkelijke functionaliteit toe aan deze kaarten, waarmee je zowel de inwoners als de Sanrio meubels kunt vrijspelen in het spel. Het pakje kaarten kost 5,99 euro en is te verkrijgen in de winkel. Wil je niet betalen? Geen zorgen! Je kunt de Sanrio meubels ook van andere spelers ontvangen, helaas geld dit niet voor de Sanrio inwoners.







Laat je creatieve geest los!

De applicatie die ervoor zorgt dat je designs kunt aanpassen, de Custom Design Pro Editor applicatie, krijgt een upgrade! Je kunt deze upgrade kopen met Nook Miles in de Nook Stop en speelt een hoop nieuwe dingen vrij. Zo krijg je meer voorwerpen om je designs op te projecteren en krijg je 50 nieuwe opslagplekken in zowel de pro als de basis editor om je designs in op te slaan. De dagen van het te kort hebben aan opslagplekken voor je designs zijn ten einde!

Naast dit kun je op elk moment bij je pro designs en hoef je niet meer altijd naar de Able Sisters winkel te lopen, handig toch?

Seizoensgebonden voorwerpen

Je kunt in de update genieten van een grote selectie aan gekleurde scheetkussens. Deze voorwerpen zijn natuurlijk om 1 april te vieren en je beste vrienden in de maling te nemen. Deze kun je van 26 maart tot 1 april in de Nook Shopping winkel vinden. Naast dit voegt deze update schattige balkostuums toe zodat je toch nog een bal kunt hebben in deze corona tijd. Deze nieuwe outfits kun je van 1 april tot en met 30 april kopen.





Laat je eiland zien aan andere mensen!

De Island Tour Creator is hier! Dit is een nieuwe manier om je eiland met andere mensen over de hele wereld te delen. Op 23 maart komt deze nieuwe tijdelijke functie naar Animal Crossing: New Horizons. Voor meer info moet je de officiële Animal Crossing: New Horizons Twitter in de gaten houden.

Begin met het sparen van Nook Points

In maart krijgt de Nintendo Switch Online applicatie een nieuwe update waarbij je Nook Points kunt verzamelen. Deze kun je dan vervolgens uitgeven aan nieuwe prijzen in Animal Crossing New Horizons! Je kunt deze punten verzamelen door de applicatie dagelijks te gebruiken. Wordt jij een Nook punten miljonair?

Last but not least… BUNNY DAY!

Op 4 april komt het griezelige konijn weer om je te teisteren met een regen aan verschillende gekleurde eieren. Deze kun je OVERAL vinden, wat niet altijd even handig is. Vervolgens kun je met deze eieren verschillende meubels maken die je wellicht vorig jaar hebt gemist. Voor de mensen die het evenement al eens hebben gedaan is er goed nieuws. Er zijn enkele nieuwe meubels beschikbaar in de Nook winkel, je hoeft hiervoor dus niet de eieren te verzamelen.

Deze update zal op 18 maart beschikbaar zijn, waar kijk jij het meeste naar uit? Laat het ons weten in de reacties hieronder!