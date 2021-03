Later Alligator is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch

Bekijk hier de launch-trailer.

Begin 2020 kwam het nieuws naar buiten dat Later Alligator naar Nintendo’s hybride console ging komen. Nadat het avonturenspel wat vertraging had opgelopen werd er vorige maand bekendgemaakt dat de game in maart zal verschijnen. Vandaag is het dan eindelijk zo ver en kunnen Switch-bezitters aan de slag met deze titel. Om dat te vieren is er een launch-trailer verschenen op het YouTube-kanaal van Nintendo. Mocht je deze willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel.

Later Alliagtor is een point and click game die in 2019 zeer goed werd ontvangen door gamers. Je volgt het verhaal van een grotendeels ongevaarlijke en onschuldige alligator, genaamd Pat, die in het midden van een groot complot staat. Echter zou dit complot nog wel het einde kunnen betekenen van de grootste en gevaarlijkste alligator-familie in New York. Verken de stad, ontmoet je familie en probeer Pat te redden voor het te laat is.