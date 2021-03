THE GAME OF LIFE 2 verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Bouw het perfecte leventje op in dit digitale bordspel.

Zo’n vier maanden geleden werd er door Marmalade Game Studio aangekondigd dat THE GAME OF LIFE 2 naar Nintendo’s hybride console ging komen. Ondanks dat er in november nog geen releasedatum bekend was, weten we nu wel wanneer Switch-bezitters met dit bordspel aan de slag kunnen gaan. Inmiddels staat deze titel namelijk op de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, waardoor we weten dat THE GAME OF LIFE 2 op 29 maart uitkomt. De game zal voor een bedrag van 29,99 over de digitale toonbank gaan, al krijg je tot 28 maart 10% korting. Tevens is er nog een complete editie aanwezig en krijg je een gratis outfit als Pre-Order bonus.

THE GAME OF LIFE 2 is terug en beter dan ooit! Het vervolg van dit succesvolle bordspel bevat namelijk nog meer mogelijkheden. Je kunt nu namelijk kiezen uit nog meer banen, zijn er nieuwe borden aanwezig om op te spelen en kun je zelfs huisdieren adopteren. Bovendien is deze game nu ook online te spelen met gamers over de hele wereld. Weet jij het perfecte leventje op te bouwen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.

Heb jij ooit THE GAME OF LIFE gespeeld met vrienden of familie? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn benieuwd!