Nieuwe Fortnite Joy-Con onderweg voor Nintendo Switch

In de vier jaar dat de Nintendo Switch uit is, zijn er al verschillende varianten van het systeem en de Joy-Con verschenen. Zo heeft de Switch al varianten gehad van onder andere Animal Crossing en Fortnite, en zijn de Joy-Con al in meerdere hippe kleuren en varianten verschenen. Vandaag is er weer een variant voor de Joy-Con bekendgemaakt.

Op 4 juni zal er een nieuwe Fortnite-variant van de Joy-Con verschijnen. De linker Joy-Con is blauw en de rechter Joy-con is geel en heeft het gezicht van het welbekende bananenpak op zich. Daarnaast hebben beide Joy-Con een kleine afbeelding op de achterkant. Naast de Joy-Con, krijg je ook 500 V-Bucks en een downloadcode voor de Fleet Force bundel, welke een aantal kosmetische voorwerpen vrijspeelt in het spel.

Duik in stijl in de strijd met de #NintendoSwitch Joy-Con-set Fortnite Edition, verkrijgbaar vanaf 4 juni! De set bevat een unieke gele en blauwe Joy-Con, 500 V-Bucks en een downloadcode voor cosmetische voorwerpen voor in de game. pic.twitter.com/Y067wsEDxf — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 15, 2021