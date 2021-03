Littlewood verschijnt 25 maart op de Nintendo Switch

Het gaat nu eindelijk gebeuren!

Inmiddels is het al best een lange tijd bekend dat Littlewood naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Ondanks dat een wereldwijde release gepland was voor 25 februari, moesten de Australiërs en Europeanen, wij dus, nog iets langer wachten. Gelukkig kan ik vandaag het fantastische nieuws met jullie delen dat ook wij binnenkort eindelijk aan de slag kunnen gaan met Littlewood. Deze vredige RPG is namelijk vanaf 25 maart beschikbaar voor alle Switch-bezitters. Wist je trouwens dat onze review van dit spel al online staat? Mocht je deze willen lezen, klik dan hier.

Anders dan in andere games is de wereld in Littlewood al gered en jij bent de held van dit verhaal. Je verkent onder andere betoverde bossen, bruisende visserssteden en duistere mijngrotten in de wereld Solemn. In al deze verschillende gebieden verzamel je materialen, maak je gereedschap, oogst je gewassen en word je vrienden met de inwoners. Weet jij het dropje weer een goede reputatie te geven?

Ben je benieuwd naar het officiële Twitter-bericht van de ontwikkelaar? Bekijk dan het onderstaande bericht.

Whew, everything is finally approved.



Littlewood is launching on the Nintendo eShop in Europe and Australia on 3/25!!! pic.twitter.com/uI45sqYM1F — Sean Young (@SeanYoungSG) March 15, 2021