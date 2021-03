Bekijk hier gameplaybeelden van Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Er zijn maar liefs 25 minuten aan beelden verschenen.

Sinds vorige week vrijdag 12 maart kunnen Switch-bezitters aan de slag met Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Zoals je in onze review al hebt kunnen lezen zijn wij erg enthousiast over het nieuwe Crash-spel. Toch zeggen bewegende beelden soms meer dan tekst of afbeeldingen en daarom kun je onderaan dit artikel ruim 20 minuten aan gameplaybeelden bekijken van de Switch-versie.

In Crash Bandicoot 4: It’s About Time zijn er twee superschurken uit hun gevangenis ontsnapt en ze zijn meteen begonnen met hun nieuwe plan vorm te geven. Dr. Neo Cortex en Dr. N. Tropy willen namelijk alle dimensies veroveren met behulp van magische Tiki-maskers. Het is zoals gewoonlijk aan Crash en Coco om de maskers te redden en door middel van hun krachten deze plannen te stoppen.

Heb jij Crash Bandicoot 4: It’s About Time al in huis gehaald? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!