Balan Wonderworld krijgt een update op de dag van release

De update zal een aantal problemen oplossen.

Sinds eind januari kunnen Switch-bezitters een voorproefje krijgen van het aankomende spel Balan Wonderworld. Helaas kregen sommige spelers gemixte gevoelens na het spelen van deze demo. Gelukkig is dit nieuws ook aangekomen bij de ontwikkelaars, want producent Noriyoshi Fujimoto heeft vandaag namelijk laten weten dat er op de dag van release een update gaat komen. Deze update gaat ervoor zorgen dat de besturing in het algemeen en de besturing van de camera veel beter gaat worden en bovendien zal er een betere balans zitten in de moeilijkheidsgraad. Balan Wonderworld zal op 26 maart beschikbaar zijn op de Nintendo Switch voor een prijs van €59,99. De makers van deze titel zullen er in een week tijd dus alles aan moeten doen om de game-ervaring een stuk beter te maken.

Heb jij enige problemen ervaren tijdens het spelen van de demo? Laat het ons weten in de reacties.