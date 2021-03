[Review] Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash maakt een terugkeer waarvan we tot voor kort alleen maar van konden dromen.

Crash Bandicoot beleefde zijn hoogtepunten overduidelijk tijdens het PlayStation 1-tijdperk. De eerste drie delen waren stuk voor stuk geweldige platformers welke, ondanks dat ze behoorlijk pittig waren, heerlijk waren om te spelen. Daarna ging het behoorlijk bergafwaarts met de serie. Er verschenen nog flink wat delen met Crash in de hoofdrol, maar ondanks dat écht niet elke titel slecht was, haalde de spellen nooit meer het niveau van de eerste drie delen. Dat we ooit een volwaardig nieuwe deel in de Crash Bandicoot-serie zouden krijgen had ik enkele jaren terug dan ook niet verwacht. Ongetwijfeld hebben we het te danken aan het succes van de N. Sane Trilogie, maar dat maakt de pret niet minder. Crash Bandicoot 4: It’s About Time is namelijk ouderwets leuk, heel leuk!

Terug naar z’n roots

In Crash Bandicoot 4 is Crash dit keer druk bezig met het verzamelen van Quantum Masks en tijdsrelekwieën. Neo Cortex en Dr. N Trophy proberen met deze maskers de wereld te vernietigen en aan jou de taak dit te voorkomen door de maskers zelf te verzamelen. Crash Bandicoot 4: It’s About Time gaat in de basis écht terug naar de eerste drie delen. De game kent dan ook de ouderwets leuke gameplay welke weliswaar simpel is qua opzet, maar wél een enorme moeilijkheidsgraad kent. Verspreid over verschillende werelden zul je level na level door moeten lopen, om het tussendoor op te nemen tegen baasgevechten. De levels bestaan afwisselend uit 3D- en 2D platform levels, net zoals in de eerste drie delen. Maar ondanks dat ontwikkelaar Toys for Bob de game op een perfecte manier terugbrengt naar zijn roots, is er gelukkig ook gedacht aan de nodige vernieuwingen.

Zo zorgen de Quantum Masks voor enorm vette gameplay, welke de ouderwetse gameplay op een perfecte manier meeneemt naar nu. Nog steeds speel je door levels die 2D en 3D perfect weten te mengen, dit doe je nu met de aanwezigheid van verschillende dimensies. Zo teleporteer je voorwerpen van de éne naar de andere dimensie, vertraag jij je eigen dimensie, en kun je zelfs gebruik maken van de zwaartekracht zoals we dat uit Mario Galaxy kennen. Doordat elk level je weer iets nieuws leert, blijft de game constant verfrissend aanvoelen. Daarnaast speel je in latere levels ook met andere personages wat weer nieuwe gameplay-elementen met zich meebrengt. Zo ga je onder andere met Tawna spelen, welke bijvoorbeeld hookshots kan uitvoeren.

Pittig

Overigens zijn de levels nog steeds enorm lastig, zoals we dat van de serie gewend zijn. Waar de latere levels al flink wat oefening vragen om uit te spelen, laat de game je helemaal zweten als je alles op 100% wilt uitspelen. Door de perfecte besturing en levels die geweldig in elkaar zitten, zal je echter altijd het gevoel hebben dat het af gaan in levels door jezelf komt, en niet te wijten is aan het spel. Om de game voor iedereen toegankelijk te maken, kun je kiezen om in retro- of modern mode te spelen. In de moderne versie heb je oneindig aantal levels en begin je bij het afgaan dus telkens bij het laatste checkpoint. Kies je voor retro mode? Dan speel je Crash zoals je dat in de eerste drie delen ook deed.

Baasgevechten konden beter

Toys for Bob heeft dus duidelijk goed gekeken naar de oorsprong van de serie, maar fans zullen wél wat dingen opmerken. Zo zijn de baasgevechten dit keer toch een klein beetje inspiratieloos. Eigenlijk is het idee achter elk baasgevecht steeds hetzelfde en moet Crash voorwerpen of vijanden op de baas afsturen, om deze vervolgens te kunnen raken. De gevechten bieden meer dan voldoende uitdaging maar worden op den duur wél iets eentonig. Hier had toch wel meer uitgehaald kunnen worden. Ook ontbreken sommige personages waaronder Ripper Roo, Joe de Moe en Papu Papu. Nee, dat is een grote ramp, maar stiekem wél een beetje jammer.

Audiovisueel

Crash Bandicoot 4: It’s About Time maakt gebruik van een compleet nieuwe engine en dit zorgde ervoor dat het spel ook op visueel gebied enorm veel indruk weet te maken. De grote vraag: hoe pakt de Nintendo Switch-versie uit? Om maar meteen met de deur in huis te vallen, er zijn zeker concessies gedaan om de titel goed te laten draaien op Nintendo’s hybride console. Textures zijn van mindere kwaliteit, de framerate is verlaagd naar 30 fps én verschillende effecten ontbreken. Toch kan ik met een gerust hart zeggen dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time op visueel gebied een meer dan prima port is op de Switch. De hardware is nu eenmaal minder krachtig, en dan kun je geen wonderen verwachten. Crash Bandicoot 4: It’s About Time ziet er al met al nog steeds prima uit, alleen kan alles in handheld mode soms wél wat wazig gaan ogen. De game blijft wél constant soepel draaien, de animaties zijn geweldig en de veelal hilarische tussenfilmpjes ogen overtuigend. Qua geluid gaat de game vooral terug naar zijn roots. Nee, bijster origineel is het niet, maar meer dan passend wél!

Conclusie

Crash Bandicoot 4: It’s About Time is ouderwets goed en Toys for Bob heeft een waardig nieuw deel in de serie uitgebracht. Met meer dan 40 levels ben je wel even zoet om ze te doorlopen en voor wie heel veel zin heeft valt er nog genoeg te verzamelen om je even flink te laten zweten. De geniale gameplay blijft ook op de Switch overeind staan en op wat grafische beperkingen na kunnen Switch-bezitters net zo van Crash 4 genieten als spelers op andere platformers. Ja, de baasgevechten hadden beter gekund, maar verder is Crash Bandicoot 4: It’s About Time is een must-have voor elke platform-fan.

Eindcijfer: 8,5