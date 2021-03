Read Only Memories: Neurodiver komt naar de Switch

Het vervolg op 2064: Read Only Memories verschijnt later dit jaar.

MisBoss heeft bekend gemaakt dat hun spel 2064: Read Only Memories een vervolg krijgt. Het vervolg, Read Only Memories: Neurodiver, zal later dit jaar verschijnen op Nintendo’s hybride console. In het spel keer je weer terug naar de wereld van 2064: Read Only Memories. Hier zul je nieuwe gezichten, maar ook oude bekenden zoals Jess Meas tegenkomen. In het spel moet je een nieuwe zaak oplossen welke kan leiden tot verschillende eindes. Benieuwd wat je kan verwachten? Bekijk dan de trailer hieronder.