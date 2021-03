Murder Mystery Machine aangekondigd voor de Nintendo Switch

Help de moord op te lossen in deze aankomende detective game.

Ontwikkelaar Blazing Griffin en uitgever Microids hebben vandaag hun titel Murder Mystery Machine voor (onder anderen) de Nintendo Switch aangekondigd. In Murder Mystery Machine help je een detectiveduo om de moord op een politicus op te lossen. Je zult in deze game naar bewijsmateriaal moeten zoeken in levels die zijn vormgegeven vanuit isometrisch perspectief. Het spel is gepland voor een release gedurende dit jaar.

De volgende informatie is vrijgegeven door de makers van de game:

Over In Murder Mystery Machine sluit je je aan bij de DCA, de District Crime Agency. Je missie bestaat uit rechercheurs Cassandra Clarke, de jonge rekruut, en Nate Houston, de ervaren inspecteur, te helpen bij het oplossen van talloze zaken. Het begint allemaal wanneer politicus Frank Daniels dood wordt aangetroffen na een inbraak. Onze twee helden zullen spoedig betrokken raken bij een reeks complexe en onderling verbonden misdaden. Kun jij de uitdaging aan en de waarheid achterhalen? Je zult meerdere plaatsen delict moeten onderzoeken om je analytische en deductievaardigheden op de proef te stellen. Verzamel aanwijzingen, verbind bewijsmateriaal, ondervraag verdachten en zoek uit wie de daders zijn. Belangrijkste kenmerken -Een plot geschreven door de meesters – Murder Mystery Machine ’s verhaal is geschreven door professionele film- en tv-schrijvers om ervoor te zorgen dat het van begin tot eind een boeiende ervaring oplevert. -Innemende deductie tactieken – Afleiden, oplossen, beschuldigen. Elk stukje bewijs dat je verzamelt, voeg je toe aan je detectivewerkruimte. Een speciale plek waar je je deductievaardigheden moet gebruiken om je eigen versie van gebeurtenissen na te maken terwijl je een complex web met elkaar verbindt van verdachten, motieven en aanwijzingen om de waarheid te onthullen. -Gedetailleerde en gevarieerde omgevingen om te verkennen – Duik in misdaadscènes die je kunt draaien, inzoomen en verkennen, elk gepresenteerd als een prachtig diorama. -Vormgegeven in een moderne Noir kunststijl – Betreed een moderne, stijlvolle wereld! De donkere scènes zijn verlicht met een neongloed en de sfeervolle enscenering versterkt het bredere gevoel van mysterie van de game. Bron: link (vrij vertaald door Mitchell van Daily Nintendo)

Benieuwd geworden naar deze detective game? Bekijk hieronder alvast de teaser trailer: