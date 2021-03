Hot Wheels toont Mario Kart Rainbow Road Raceway

Race nu op een miniatuur Rainbow Road!

Er zijn bepaalde merken die zich uitstekend lenen om op Nintendo-gebaseerde producten uit te brengen. Denk hierbij aan de succesvolle Lego Mario sets of de speciale Mario en Nintendo NES schoenen van Puma. Hot Wheels is ook zo’n merk. De miniatuurautootjes zijn al sinds jaar en dag zeer populair onder kinderen. In het verleden hebben ze al vaker samengewerkt met Nintendo.

Vandaag verschenen de eerste beelden van een nieuwe samenwerking tussen Hot Wheels en Nintendo op Amazon. Te zien is de Hot Wheels Mario Kart Rainbow Road Raceway, gebaseerd op de beruchte Rainbow Road parcoursen uit de Mario Kart spellen. Op de foto’s is te zien dat men kan racen met figuurtjes van Mario, Luigi, Peach, Yoshi en King Boo. Het parcours telt 5 verschillende banen en kan in meerdere constructies in elkaar gezet worden.

Het is nog niet bekend wat de set gaat kosten. Wel is te lezen dat deze vanaf 20 mei verkrijgbaar zal zijn. Bekijk alvast de foto’s hieronder: