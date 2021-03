Chasing Static aangekondigd voor Nintendo Switch

Los het mysterie van een Engels dorpje op!

Ratalaika Games en Headware Games hebben aangekondigd dat hun psychologische horrortitel Chasing Static binnenkort naar de Switch komt. Het spel is gebaseerd op een PS1 spel en is naar verwachting vanaf het derde kwartaal te downloaden in de Nintendo eShop.

Chasing Statis is een psychologische horrorgame. Het speelt zich af in het Noorden van Wales, heel afgelegen van de rest van de wereld. Hoofdpersoon Chris zoekt hulp in een afgelegen café aan de kant van de weg. Hij ziet daar iets vreemds en wordt later wakker in de ruïnes van het café. Wat is hier gebeurd en waar zijn alle bewoners heen? Chris gaat op onderzoek uit om uit te zoeken wat er hier aan de hand is.

Benieuwd naar Chasing Static? Bekijk hieronder een trailer!