[Review] Bob Help Them!

Kunnen wij ze helpen? Nou en of!

No Gravity Games kwam 11 maart met een nieuw spel op de markt: Bob Help Them! Het concept? “Jij bent Bob. Jij helpt iedereen”, en daar is eigenlijk niks meer aan toe te voegen! Als Bob zorg je dat de ene persoon zijn appels krijgt, de ander z’n peren en maak je ook nog even een tussentijdse stop om een taart voor iemand te bakken of een hond te aaien. Dit pixelachtige avontuur klinkt ontzettend rustgevend, maar gelukkig mochten wij uitzoeken of het daadwerkelijk zo’n relaxed spel is.

Simpel maar krachtig

Eigenlijk is er geen verhaal, geen verleden, geen prinsessen en ook geen helden. Nou ja, één held is er wel, zijn naam is Bob en hij is de hoofdpersonage van Bob Help Them! Zonder enige introductie krijg je gelijk een opdracht, namelijk om verschillende mannetjes te geven waar ze om vragen. Wanneer je een level start zie je eerst snel voorbij schieten welke mannetjes er in het level staan, wat ze in hun praatwolkje hebben staan en dus willen krijgen, en je ziet al een beetje waar de producten te krijgen zijn. Hierna gaat er een klok in en is het de bedoeling dat je iedereen tevreden maakt en precies naar ze toe brengt wat ze wensen.

Rustgevend?

Hoewel je in het eerste level met gemak alle mensen op tijd kunt helpen, begin je na een aantal levels al te merken dat er weinig tijd is en dat je goed moet plannen waar je je appels haalt (uit boom A of boom B?) en hoe je het beste kan lopen. Ook is het nodig om goed te onthouden wie waar staat en wat ze nodig hebben. Het is daardoor best wel een uitdaging.

Ondanks dat het een simpel concept is, zijn er weinig spellen die vergelijkbaar zijn. Het is dus qua gameplay vernieuwend. Natuurlijk zijn er veel spellen waarbij je opdrachten moet uitvoeren, maar niet zozeer op deze manier. Je bent zeker wel een tijdje zoet, zeker als je je high-score nog wilt verbeteren.

Muziek en grafisch

De muziek en luchtige gameplay zorgen ervoor dat je denkt dat dit een heel rustgevend spel is, niets is minder waar. Het muziekje is een gezellig achtergrond deuntje, terwijl je als een kip zonder kop heen en weer rent om mensen hun verse vis te brengen of peren uit een boom te plukken.

De grafische vormgeving is pixelachtig, hier moet je dus van houden. Eigenlijk past het wel bij de rest van het spel: het is simpel maar het werkt. Verwacht geen prachtige special effects maar een vormgeving die veelal gelijk is, maar toch gewoon werkt voor het soort spelletje dat Bob Help Them! is.

Conclusie

Bob Help Them! is een simpel spel, maar zeer vermakelijk als je een beetje competitief bent. Je helpt mensen door spullen te verzamelen en deze naar ze toe te brengen, zoals taart, vissen, hout of fruit. Maar dit doe je niet zomaar, dit doe je binnen bepaalde tijd. Elk level is moeilijker. De muziek en grafische vormgeving passen goed bij dit vrolijke spelletje, maar verwacht niet dat het rustgevend is: doordat de tijd tikt is het soms best spannend!

Eindcijfer 7,2