Interactieve encyclopedie Little Mouse’s Encyclopedia komt naar de Switch

Leer over de natuur met kleine muis!

RedDeerGames en Circus Atos hebben aangekondigd dat Little Mouse’s Encyclopedia momenteel in ontwikkeling is voor de Switch. De titel is niet zozeer een game als dat het een interactieve encyclopedie is, met informatie over dieren en planten. De titel zal aangeboden worden als digitale download, al is een release datum nog niet gegeven. Hieronder kun je een trailer bekijken.

In Little Mouse’s Encyclopedia volg je kleine muis terwijl je de wonderlijke wereld van de natuur ontdekt. Samen ontdek je meer dan 160 verschillende planten en dieren, in vier verschillende omgevingen. De game is in vele talen beschikbaar. Zo is het origineel op steam bijvoorbeeld beschikbaar in het Nederlands. Het is momenteel nog onduidelijk of dit in de Switch versie ook zo is, al lijkt dit wel waarschijnlijk.