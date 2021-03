Zelda: Breath of the Wild in first person modus spelen? Het kan met deze glitch!

Ooit al eens dit spel op een andere manier willen spelen?

Een speler genaamd A.xk heeft tijdens het spelen een nogal bizarre glitch ontdekt. Deze glitch zorgt er namelijk voor dat het perspectief van de camera op zo een manier veranderd wordt zodat het in de first person modus is. First person betekend dat je het personage dat je speelt niet kunt zien en er een nadruk ligt op de omgeving.

Hoe deze glitch precies wordt uitgevoerd, zie je in onderstaand Twitter bericht. Het is niet zeker of deze fout ooit zal worden verholpen, aangezien Nintendo geen updates voor Zelda: Breath of the Wild meer uitbrengt. Wellicht is dit een goed teken voor de mensen die het spel altijd al in een andere vorm hebben willen spelen, het is nu namelijk mogelijk!

Geen zorgen, als je de glitch hebt geactiveerd kun je het altijd weer uitschakelen. Je zit dus niet vast in de modus.

Ga jij Zelda: Breath of the Wild in first person modus spelen? Laat het ons weten in de reacties!