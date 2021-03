Turtles: Shredder’s Revenge aangekondigd

Inclusief een eerste trailer.

Gamers kunnen zich opmaken om weer eens aan de slag met een Turtles-game. Turtles: Shredder’s Revenge is namelijk aangekondigd, al is een releasedatum nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk op welke platformen Turtles: Shredder’s Revenge zal verschijnen. Dotemu, de studio achter onder andere Streets of Rage 4, werkt momenteel aan de game. Veel games van Dotemu zijn ook op de Nintendo Switch verschenen en dus is er goede hoop op een release op Nintendo’s hybride console.

De eerste trailer van Turtles: Shredder’s Revenge kun je hieronder bekijken en daaruit wordt duidelijk dat er weer volop kan worden gevochten in deze Turtles-game. Zodra er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.