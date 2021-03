[Review] Harvest Moon: One World

Weet Harvest Moon een goed cijfer te oogsten? Lees het in onze review!

Harvest Moon is al sinds de Super Nintendo een gevestigde naam in de gamewereld. Hoewel de serie te kampen heeft gehad met kwaliteitsverlies en onderling gesteggel tussen ontwikkelaars, is het nog altijd springlevend. Natsume trakteert de Nintendo Switch op het nieuwste deel in de serie: Harvest Moon: One World. Een deel wat het best te beschrijven is als een boerenlevensimulator met RPG-elementen. Weet One World weer kwaliteit in de serie te blazen? Je leest het in deze review.

De Harvest Goddess is verdwenen

Het verhaal gaat als volgt. De kennis over veel gewassen (tomaten, maïs, kool) lijkt verdwenen te zijn sinds de Harvest Goddess verdwenen is. Voordat ze vertrok gaf ze echter haar kennis van verschillende zaden door aan de Harvest Wisps, een soort kleine elfjes. Het is aan jou om de kennis van deze Harvest Wisps over te nemen en toe te passen op het boerenland. Maar daarvoor zal je ze eerst allemaal moeten vinden.

Als het spel begint sta je op het punt je vleugels te spreiden en de wijde wereld in te trekken. Je personage bezit een oud boek met unieke kennis over het telen van gewassen. Een kennis die verloren leek in de wereld van het spel. Samen met een professor wordt je door de tutorial geloodst en leer je hoe je gewassen oogst, zaait en teelt. Je maakt meteen kennis met Vitae, één van de Harvest Sprites die je tijdens het spel zult ontmoeten. Vitae is het elfje van het leven en zal je gedurende het spel bijstaan in je reis de Harvest Goddess te vinden en de wereld terug te laten keren naar zijn oude vruchtbare staat.

Op reis met je boerderij

In vorige delen kreeg je vaak een stuk land toegewezen waar je naar hartenlust kon boeren. One World wijkt hier vanaf door je een zogeheten Expando-Farm te geven. Een mobiele boerderij gecreëerd door de professor. Deze boerderij kan je op verschillende plaatsen neerzetten en dit zal erg handig zijn. Een ander verschil met eerdere Harvest Moon-titels is namelijk de grootte van de wereld. Het spel is eigenlijk onderverdeeld in een vijftal grote gebieden met elk een uniek karakter. Waar je begint met boeren in de graslanden van Calisson, kom je later in het spel terecht in het warme woestijngebied van Pastilla of het ijskoude gebergte van Salmiakki. In deze gebieden kan je kennismaken met nieuwe dorpelingen, nieuwe gewassen verzamelen of telen en nieuwe dieren bevrienden.

Voorheen moest je de zaadjes voor gewassen kopen in de winkel. In One World verkrijg je de zaadjes middels Harvest Wisps. Anders dan de zes te verzamelen Sprites zijn het de Wisps elfjes die je zaadjes geven voor één van de vele gewassen. Een voordeel van de wisps is dat ze in grote getale te vinden zijn, waardoor je eigenlijk altijd genoeg zaadjes zal hebben om te planten.

Geleidelijk opbouwen

In het begin heb je nog relatief weinig ruimte in je rugzak, waardoor deze snel vol zal zitten. Dat kan soms tot frustrerende momenten leiden. Je huis is hier de oplossing voor. Naast je bed vindt je een kastje met veel meer opbergruimte voor voorwerpen, zaadjes en grondstoffen. Ook is er een koelkast te vinden voor het opbergen van geoogste groenten, fruit en overige gewassen. Een tip van mij is om je moeder te bezoeken zodra de professor hier een opmerking over maakt, hierdoor ontgrendel je een extra rij opslag voor je rugzak. Naar mate je verder komt in het spel zal je beschikking krijgen over meer dingen die je leven een stuk makkelijker maken. Zo merk je in het begin nog dat de afstanden die je loopt wel erg veel tijd kosten en daarnaast stamina vreet. Als je eenmaal een paard weet te bemachtigen zal je de afstanden sneller overbruggen zonder dat het je stamina kost.

Ontdekkingstocht

Een groot aspect van One World is het ontdekken van nieuwe gebieden. Deze komen echter met hun eigen uitdagingen. Zo zal je stamina in de hete woestijn sneller leeg lopen. Een oplossing komt in de vorm van het eten van speciale gewassen die je bestand zullen maken tegen de hitte. Lopen door de sneeuw zal zonder aanpassingen langzaam verlopen. Weet je echter een rendier te verkrijgen om op te rijden, dan zal je stukken sneller gaan. Deze problemen met hun oplossingen houden het spel fris en uitdagend. Ook het feit dat bepaalde gewassen in sommige gebieden een andere (soms meer kostbare) vorm krijgen is een leuke toevoeging. Plant je bijvoorbeeld tomatenzaadjes in de vrieskou, dan zal er ijstomaat uit groeien.

Vertrouwde basis

Naast deze vernieuwingen blijft de basis van Harvest Moon intact. Het telen van de gewassen gaat in One World een stuk makkelijker dan voorheen door het automatisch switchen tussen de verschillende gereedschappen. Bij een stukje grond herkent het spel zelf of er bijvoorbeeld zaadjes geplant of water gegeven moet worden. Dit soort aanpassingen zorgen voor een soepele spelervaring. Het houden en verzorgen van je eigen vee is nagenoeg hetzelfde als in voorgaande delen. Al moet je niet raar opkijken als je in One World op een gegeven moment kamelen naast je schapen hebt lopen. Er zijn namelijk meer soorten dieren te houden. Het is zelfs mogelijk om sommige wilde dieren te bevrienden en mee naar huis te nemen. Naast het boerenbestaan zal je op een sociale manier met de dorpelingen moeten omgaan om de verhoudingen in stand te houden. Regelmatig krijg je verzoeken van bewoners om bepaalde gewassen met ze te ruilen voor andere voorwerpen die soms nodig zijn om verder te komen in het spel. Er zijn ook weer verschillende vrijgezellen (5 heren en 5 dames) waar je een diepgaande relatie mee kan aangaan.

Gedateerde graphics

Het grafische aspect kan beschouwd worden als een groot minpunt van de game. Het spel oogt als een Gamecube-titel, en had wat dat betreft 20 jaar geleden gemaakt kunnen zijn. Daarnaast ben ik een enkele keer een grafische bug tegengekomen, waarbij de omgeving niet werd geladen en je personage in een verder pikzwart scherm rondloopt. Nu hoeft een boerderij-sim als Harvest Moon het natuurlijk niet te hebben van zijn graphics, maar het kan voor veel spelers wel een dooddoener zijn.

Voor een extra prijs komen er nog enkele DLC-updates beschikbaar. Deze bevatten opties om je huis te decoreren, je gereedschap te upgraden naar het hoogste niveau of meer verschillende dieren om te bevrienden. Hoewel het jammer is dat deze content aangeschaft moet worden, is het niet essentieel voor een prima spelervaring.

Conclusie

Harvest Moon: One World moet het niet hebben van zijn graphics. Weet je daar echter doorheen te kijken dan ligt er een verrassend uitgebreide spelervaring aan de horizon. Er is namelijk genoeg te verzamelen en te ontdekken in de game. De vernieuwingen moeten je wel liggen, want als je op zoek bent naar een ouderwetse boerderijsim kan je beter blijven boeren in Stardew Valley.

Eindcijfer: 6,9