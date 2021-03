De Nintendo Switch is na de Wii het meest verkochte platform van Nintendo ooit in de Verenigde Staten

De Switch doet het goed!

De Wii staat nog aan de top als het best verkochte platform, maar de Switch is op weg om zijn plek in te nemen. Dankzij het meest recente NPD rapport, is er meer informatie gekomen over de verkoopcijfers van de Nintendo Switch. Daaruit is gebleken dat de Nintendo Switch het enorm goed doet en nu dus, na de Wii, het meest verkochte platform is van Nintendo.

Van alle platformen staat de Nintendo Switch op de zevende plek. Een hele mooie mijlpaal om te behalen, aangezien er genoeg competitie is. Het succes van de Nintendo Switch lijkt maar niet tot een einde te komen, de console staat maandelijks op nummer 1 van best verkochte consoles van die maand. Wie weet welke mijlpalen de Nintendo Switch nog gaat behalen, wellicht wordt het wel het best verkochte product van Nintendo ooit.

Hoe lang zal het succes van Nintendo Switch nog duren? Zal de komst van een eventuele Nintendo Switch Pro het succes van het originele platform stoppen? Laat het ons weten in de reacties!