Crash Bandicoot 4: It’s About Time krijgt launch trailer

Crash is weer terug met een nieuw avontuur!

De knotsgekke Bandicoot Crash is weer terug met een nieuw spel: Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Om deze release te vieren is er een launch trailer uitgebracht.

Neo Cortex en N. Tropy zijn weer terug om chaos te veroorzaken. Dit doen ze niet alleen in dit universum, maar in ze allemaal. Het is aan Crash en zijn zusje Coco om (alweer) de wereld te redden van deze twee schurken. Dit doen ze door de 4 quantum maskers te verzamelen en de regels van de realiteit naar hun wil te buigen.

Bekijk hieronder de launch trailer!