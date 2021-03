The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos komt deze zomer naar de Switch

Leid een groep onwaarschijnlijke helden op dit epische avontuur!

Dear Villagers en Artefacts Studio hebben vandaag aangekondigd dat hun tactische turn-based RPG in ontwikkeling is voor de Switch. Als alles goed staat moet de game deze zomer op de Switch verschijnen. Om alvast een beeld te krijgen van de game kun je een trailer hieronder bekijken.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos is game gebaseerd op een populaire audio comedy series. In die serie worden role-playing games, tabletop games en fantasy tropes regelmatig op de hak genomen, en ook de game is een RPG vol met chaos en humor. Je leid een team van vreemde helden op een avontuur waarbij de creativiteit van tabletop games met de uitdaging van turn-based games gecombineerd wordt. Dit alles zorgt voor een avontuur zoals je die nog niet eerder gezien hebt!