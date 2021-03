Bekijk hier gameplaybeelden van WRC 9

Het vervolg van WRC 8 staat op ons te wachten!

Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters, na ruim een jaar wachten, eindelijk aan de slag met het vervolg van WRC 8, namelijk WRC 9. Alhoewel je bij vele racespellen op de weg moet blijven rijden is dat bij deze game absoluut niet het geval. Dit deel van de serie bevat drie nieuwe gebieden en jij kan nu dus scheuren door Kenia, Japan en Nieuw Zeeland. Bovendien is er een nieuw clubsysteen aanwezig waarbij mensen hun eigen toernooien kunnen creëren. De titel gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, maar aankomende 14 dagen krijg je nog 20% korting op je aankoop. Tevens zal er later dit jaar ook nog een fysieke-versie komen van WRC 9. Ben je benieuwd geworden naar dit racespel en wil je graag wat gameplaybeelden bekijken? Bekijk dan onderstaande video.