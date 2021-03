Beach Buggy Racing 2: Island Adventure komt deze maand naar de Nintendo Switch

Beach Buggy Racing is terug!

Alweer een lange tijd geleden verscheen Beach Buggy Racing in 2017 op Nintendo’s hybride console. Echter zal het niet bij dit deel blijven want inmiddels staat het vervolg van dit racespel al op ons te wachten in de Nintendo eShop. Vanaf volgende week woensdag op 17 maart kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met Beach Buggy Racing 2: Island Adventure. De titel zal voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank gaan, al krijg je 10% korting als je de game in de voorbestelling koopt.

In Beach Buggy Racing 2: Island Adventure verken je een mysterieus eiland in jouw eigen voertuig. Dit nieuwe deel bevat maar liefst 23 nieuwe circuits, 40 wagens, 14 personages en 44 power-ups. Bovendien kun je met de Switch-versie drie andere spelers uitnodigen om lokaal te racen. Lukt het jou om elke race te winnen en alle trofeeën te bemachtigen?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer.