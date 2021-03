The Magnificent Trufflepigs aangekondigd voor Nintendo Switch

Biep biep, op zoek naar schatten!

AMC en Thunkd hebben aangekondigd dat hun metaaldetector spel naar de Switch komt. Een precieze releasedatum is nog niet bekend. Alleen dat het spel rond de zomer in de Nintendo eShop beschikbaar is.

In The Magnificent Trufflepigs ga je op avontuur met je vertrouwde metaaldetector. Je ontdekt alle hoeken en gaten van een Engelse boerderij, waar jij schatten gaat ontdekken. Als je wat gevonden hebt met de detector kan je het opgraven. Ook kun je foto’s sturen naar je vriendin Beth, met wie je veel praat in dit verhaal. Beth heeft ooit een oorbel gevonden op diezelfde boerderij en het is nu aan de hoofdpersoon Adam om iets te vinden voor de boerderij gesloopt wordt. Gaandeweg kom je steeds meer te weten over Beth en haar leven.