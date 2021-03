Switch-versie Apex Legends vergeleken met PS4 Pro-versie

Hoe groot zijn de verschillen?

Nintendo Switch-bezitters kunnen sinds gisteren ook aan de slag met Apex Legends. De game verscheen eerder al op andere platformen, waaronder de PS4 Pro. Hoe zou de Nintendo Switch-versie zich staande weten te houden tegenover de versies op andere platformen? Onderstaande video vergelijkt de Switch-versie met die op de PS4 Pro.

Apex Legends is een free-to-play battle royal, waarbij er grote verschillen zitten tussen de personages, legends genoemd. Elke Legend heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid en krachten, dus kies er één en zorg ervoor dat jij de laatste overlevende bent! Met de komst van de Switch-versie is de game speelbaar op het kleinste scherm tot nu toe. Het is ook mogelijk te spelen tegen spelers op andere platformen via cross-platform play.