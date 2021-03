Rain on Your Parade komt in april naar Nintendo Switch

Verpest als wolkje iedereens dag!

Unbound Creations heeft aangekondigd dat hun comedygame Rain on Your Parade binnenkort naar de Switch komt. Het spel zweeft op 15 april richting de Nintendo eShop.

In Rain on Your Parade ben je een wolkje. Niet zomaar een wolkje, want jouw missie is om iedereens dag te ruïneren. Hoe slechter en chaotischer, hoe beter. Is het zonnig buiten? Jammer, dit gaat vanaf nu een hele vervelende natte dag worden. Ga je trouwen? Haha, iedereen is nu nat. Er zijn meer dan 40 levels waar jij als wolk je chaos kan loslaten. Gaandeweg krijg je ook meer materiaal om iedereens dag te verpesten, zoals bliksem en meteoren.

Benieuwd naar Rain on Your Parade? Bekijk hieronder een trailer!